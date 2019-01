Venier feierte in Garmisch-Abfahrt ersten Weltcupsieg

Die Tirolerin Stephanie Venier hat am Sonntag im letzten Speedrennen vor der WM in Aare ihren ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. Die 25-Jährige Vizeweltmeisterin setzte sich in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen vor Olympiasiegerin Sofia Goggia (+0,25 Sek.) und der deutschen Lokalmatadorin Kira Weidle (+0,54) durch. Es war der fünfte ÖSV-Sieg in der sechsten Damen-Abfahrt der Saison.