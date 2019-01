Straka auf PGA-Tour in San Diego vor Schlussrunde 16.

Golfprofi Sepp Straka hat am Samstag trotz des Auf und Ab am dritten Tag des PGA-Turniers in San Diego seinen Top-20-Platz behalten. Nach einer 71er-Runde (1 unter Par) rutschte der in den USA lebende Wiener zwar um 7 Plätze an die 16. Stelle zurück, spielt aber am Sonntag um sein bisher höchstes Preisgeld auf der wichtigsten Tour.