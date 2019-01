Kurzeinsatz für Pöltl bei Auswärtssieg San Antonios

Nur einen Kurzeinsatz hat es am Samstag (Ortszeit) für Jakob Pöltl in der National Basketball Association (NBA) gegeben. Der Wiener war beim 126:114 der San Antonio Spurs bei den New Orleans Pelicans 5:44 Minuten dabei. Er bilanzierte mit drei Punkten und je einem Rebound sowie Assist. Die Golden State Warriors setzten sich indes auch in Boston durch und feierten den zehnten Sieg in Serie.