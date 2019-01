Stefan Kraft nach erstem Sapporo-Durchgang Vierter

Doppelweltmeister Stefan Kraft liegt am Samstag nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens in Sapporo an der vierten Stelle. Dem Salzburger fehlen nach einem 132-m-Sprung 9,9 Zähler auf den überlegen führenden Robert Johansson (141 m/140,4 Punkte). Hinter dem Norweger rangierten Saisondominator Ryoyo Kobayashi (131/133,1) aus Japan und der Slowene Timi Zajc (140/132,8).