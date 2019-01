Saison für Grange nach Knieverletzung beendet

Für Jean-Baptiste Grange ist die alpine Ski-Saison vorzeitig beendet. Der 34-jährige Franzose zog sich bei seinem Sturz am Sonntag im Wengen-Slalom einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und verletzte sich am Meniskus. Der Slalom-Weltmeister von 2011 und 2015 wird in den nächsten Tagen operiert und muss mit einer Auszeit von sechs Monaten rechnen. Das gab Frankreichs Skiverband am Montag bekannt.