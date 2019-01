Favorit Danklmaier gewann Europacup-Abfahrt in Kitzbühel

Der Österreicher Daniel Danklmaier hat die Europacup-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Einen Tag vor dem ersten Weltcup-Training für das 79. Hahnenkamm-Wochenende siegte der nach zwei Trainings-Bestzeiten favorisierte Steirer am Montag in 1:21,19 Min. vor den beiden Schweizern Nils Mani (+0,35 Sek.) und Lars Rösti (+0,40). Zweitbester Österreicher war nach 50 Läufern Manuel Traninger als Zehnter.