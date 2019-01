Vanek-Treffer bei NHL-Niederlage von Detroit in Vancouver

Thomas Vanek muss mit den Detroit Red Wings in der Eishockey-Eliteliga NHL die nächste Niederlage wegstecken. Der 35-Jährige schrieb am Sonntag einen Treffer und einen Assist an, sein Team ging bei den Vancouver Canucks dennoch als 2:3-Verlierer vom Eis. Vanek brachte Detroit im zweiten Drittel mit 2:1 voran (35.). Zuvor hatte er bereits beim Ausgleich durch Frans Nielsen die Vorarbeit geliefert.

© APA (AFP)

Der Österreicher sammelte in seinen jüngsten vier Spielen damit sechs Punkte (3 Tore, 3 Assists) in der Scorerwertung. Dies war aber nur schwacher Trost. "Wir waren okay, aber okay hat uns wieder nicht weiter geholfen. Es ist gerade sehr frustrierend, wenn man gutes Eishockey spielt und das Ergebnis nicht passt", gab Vanek nach dem Spiel zu Protokoll. Von den vergangenen 14 Partien gewannen die Red Wings nur drei.

Michael Grabners Arizona Coyotes holten einen 4:2-Sieg bei den Toronto Maple Leafs. Der Kärntner steht nach seiner schweren Augenverletzung weiter nicht zur Verfügung.