Kraft führt nach erstem Durchgang in Zakopane

Stefan Kraft nimmt das Finale des Weltcup-Skisprungbewerbs in Zakopane als Spitzenreiter in Angriff. Der Weltmeister hat exakt einen Punkt Vorsprung auf den Japaner Yukiya Sato, der ebenfalls bei der Bestweite von 133 Metern landete. Daniel Huber (131 m) ist Fünfter und Michael Hayböck (130) nimmt den elften Rang ein. Auch Jan Hörl (20.) und Philipp Aschenwald (21.) sind in der Entscheidung dabei.