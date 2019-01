Abfahrer Kriechmayr feierte in Wengen ersten Saisonsieg

Vincent Kriechmayr hat am Samstag die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen gewonnen. Der 27-jährige Oberösterreicher feierte seinen ersten Saisonsieg und seinen insgesamt vierten im alpinen Ski-Weltcup. Kriechmayr war in 2:28,36 Minuten 0,14 Sekunden schneller als der Schweizer Lokalmatador Beat Feuz, Dritter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde mit 0,26 Sekunden Rückstand.