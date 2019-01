Handballer brauchen gegen Tunesien für Aufstieg +11-Sieg

Österreichs Handball-Männer benötigen im abschließenden Vorrundenspiel der WM am Donnerstag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) gegen Tunesien einen Sieg mit elf Toren Unterschied. Weil Chile in Herning das erste Spiel des Tages gegen Saudi-Arabien mit 32:27 (21:13) gewann, wäre der klare Erfolg notwendig, um in der kleinen Tabelle zwischen Tunesien, Österreich und Chile (je 4) vorne zu sein.