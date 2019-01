Österreich hofft bei WM vor "Finale" auch auf Schützenhilfe

Österreichs Handballmänner haben bei der WM in Deutschland und Dänemark ihr "Finale" um den Aufstieg in die Hauptrunde. Angesichts des Duells mit Afrikameister Tunesien muss die Truppe von Patrekur Johannesson am Donnerstag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) zum Abschluss in Gruppe C allerdings nicht nur auf die eigene Stärke vertrauen, sondern auch auf Saudi-Arabiens Schützenhilfe gegen Chile hoffen.