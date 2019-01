Brady und Patriots feierten achtes NFL-Halbfinale in Serie

Die New England Patriots um Quarterback-Star Tom Brady haben mit dem achten Halbfinal-Einzug in Folge ihren Play-off-Rekord in der US-Football-Liga NFL verbessert. Der 41-jährige Brady führte sein Team am Sonntag (Ortszeit) zu einem ungefährdeten 41:28 (35:7)-Heimerfolg gegen die Los Angeles Chargers.