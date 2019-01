Walkner bei Rallye Dakar Etappen-Dritter und Gesamt-Sechster

Die mit 838 Kilometern längste Etappe der Rallye Dakar hat Matthias Walkner am Sonntag eine Verbesserung in der Gesamtwertung um eine Position auf Rang sechs gebracht. Trotz Platz drei in der Tageswertung vergrößerte sich der Rückstand des Salzburger KTM-Piloten gesamt aber um 1:29 Minuten auf 10:46 Min. Der Chilene Pablo Quintanilla (Husqvarna) holte sich Tagessieg wie auch Gesamtführung.