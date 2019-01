Messi erzielte sein 400. Ligator für Barcelona

Lionel Messi hat sich beim 3:0-Sieg seines Clubs Barcelona gegen Eibar erneut in die Geschichtsbücher geschossen. Der argentinische Superstar bejubelte als erster Spieler überhaupt sein 400. Tor in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Den Jubiläumstreffer (zum 2:0) erzielte der fünffache Weltfußballer aus kurzer Distanz nach Pass von Luis Suarez (53.), der zudem das 1:0 und den Endstand besorgte.

Messi, der seit dieser Saison auch Barcas Kapitän ist, absolvierte am Sonntag sein 435. Ligaspiel. Der 31-Jährige, der seine gesamte Karriere seit seinem Debüt 2004 bei den Katalanen verbracht hat, ist u.a. neunfacher spanischer Meister. Am Saisonende könnte ein zehnter Meistertitel dazukommen, Barcelona liegt weiter fünf Punkte vor Atletico Madrid an der Spitze.