Peya fällt nach OP am Mittwoch zumindest sechs Monate aus

Alexander Peya hat am Sonntagabend gegenüber der APA - Austria Presse Agentur den bevorstehenden Eingriff am Ellbogen bestätigt. Der 38-jährige Wiener wird sich am Mittwoch in Markgröningen bei Stuttgart von Dr. Boris Hollinger operieren lassen. Der Ellbogen-Spezialist hatte zuletzt auch Jürgen Melzer und Julian Knowle operiert. Peya wird zumindest sechs Monate ausfallen.