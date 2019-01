Eisschnellläuferin Herzog holte EM-Gold im Sprint-Vierkampf

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat ihrer Vita einen weiteren Titel hinzugefügt. Die 23-jährige Tirolerin krönte sich am Sonntag in Klobenstein mit der bisher besten Punktemarke auf einer Freiluftbahn zur Europameisterin im Sprint-Vierkampf. "Die Goldmedaille fühlt sich super an. Das war wieder ein richtig geiler Lauf über 500 Meter und der Tausender war viel besser als gestern", sagte Herzog.