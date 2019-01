Thiem bei Australian Open zum Auftakt gegen Franzosen Paire

Tennis-Star Dominic Thiem spielt in der ersten Runde der am Montag beginnenden Australian Open gegen den Franzosen Benoit Paire. Dies hat die Auslosung am Donnerstag in Melbourne ergeben. Der als Nummer sieben gesetzte Niederösterreicher hat die bisher einzige Begegnung mit Paire ebenfalls beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres vor zwei Jahren in der dritten Runde in vier Sätzen gewonnen.