Pöltl bei Spurs-Niederlage wieder in Startformation

Die San Antonio Spurs sind mit einer Niederlage in die zweite Saisonhälfte der National Basketball Association (NBA) gestartet. Jakob Pöltl und Kollegen verloren am Mittwoch (Ortszeit) bei den Memphis Grizzlies 86:96. Sie liegen nunmehr auf Platz sieben der Western Conference.

Der heimische NBA-Pionier hatte zum sechsten Mal bei den Texanern und zum zehnten Mal in seiner Karriere einen Platz in der Startformation. Er musste sich jedoch mit 13:39 Minuten Einsatzzeit begnügen, in denen er einen Punkt, drei Rebounds und je einen Assist sowie blockierten Wurf beisteuerte. Offensiv kamen die Spurs an dem Abend in Tennessee nie richtig in Schwung. Bryn Forbes und Marco Belinelli (je 14) waren die Topscorer bei der ersten Niederlage nach zuletzt fünf Siegen. Marc Gasol verbuchte 26 Punkte und 14 Rebounds für die Grizzlies, sein zuletzt verletzter Bruder Pau im Spurs-Dress verzeichnete sieben Zähler und zwölf Rebounds.

Bereits am Donnerstag empfängt San Antonio mit Oklahoma City Thunder den aktuell Drittplatzierten der Western Conference. Am Samstag steigt auswärts die Revanche.

Der Schlager des Spieltages ging an die Milwaukee Bucks. Der NBA-Leader gewann bei den Houston Rockets 116:109. Für die Highlights sorgten Giannis Antetokounmpo (27 Punkte, dazu 21 Rebounds als Karriere-Bestleistung) bei den Bucks, die im dritten Abschnitt (38:23) groß aufgedreht hatten, bzw. James Harden (42 Zähler, elf Rebounds bei allerdings auch neun Ballverlusten) aufseiten der Rockets.

Kyle Kuzma, früherer Teamkollege Pöltls bei den Utah Utes, führte die Los Angeles Lakers zu einem 113:100 gegen die Detroit Pistons. Er stellte mit 41 Punkten eine persönliche NBA-Karrierebestleistung auf.