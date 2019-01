Vlhova nach Sieg über "müde" Shiffrin: "Bester Tag"

Spätestens seit Flachau fährt Petra Vlhova im Slalom auf Augenhöhe mit Mikaela Shiffrin. "Ich habe so lange darauf hingearbeitet, sie zu schlagen. Das ist der beste Tag meines Lebens", jubelte die Slowakin, nachdem sie zum ersten Mal das hoch dotierte "Nightrace" in Salzburg gewonnen hatte. Es war auch eine weitere Kampfansage an die siegverwöhnte US-Amerikanerin.