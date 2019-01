Walkner nach Etappensieg Gesamt-Zweiter der Rallye Dakar

Vorjahressieger Matthias Walkner hat am Dienstag bei der Rallye Dakar einen Etappenerfolg gefeiert. Der Salzburger setzte sich auf dem schnellen, zweiten Abschnitt mit 342 km Sonderprüfung nach San Juan de Marcona mit seiner KTM vor dem Honda-Piloten Ricky Brabec (USA) durch. In der Gesamtwertung verbesserte sich Walkner an die zweite Stelle, 1:31 Minuten hinter Auftaktsieger Joan Barreda (ESP).