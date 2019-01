Shiffrin-Triumph in Zagreb - Schild Achte

Weltmeisterin Mikaela Shiffrin hat am Samstagnachmittag den Slalom in Zagreb überlegen gewonnen. Die Topfavoritin aus den USA siegte 1,25 Sekunden vor ihrer Dauerrivalin Petra Vlhova und feierte ihren bereits 52. Weltcup-Sieg, den 37. in einem Slalom. Dritte wurde die Olympiazweite Wendy Holdener aus der Schweiz. Als beste ÖSV-Vertreterin landete die Salzburgerin Bernadette Schild auf Rang acht.