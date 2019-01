Flock Weltcup-Sechste in Altenberg - Russin Nikitina siegte

Janine Flock hat am Freitag im Skeleton-Weltcup in Altenberg den sechsten Platz belegt. Die 29-jährige Olympia-Vierte aus Tirol, die Mitte Dezember in Winterberg Dritte geworden war, verpasste das Podest um 0,45 Sekunden. Die Russin Jelena Nikitina feierte mit Startrekord (5,31 Sek.) vor der Deutschen Jacqueline Lölling (+0,37 Sek.) und Landsfrau Julia Kanakina (0,97) ihren fünften Weltcup-Sieg.