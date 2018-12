Van Gerwen und Smith rittern um Titel bei Darts-WM

Das größte Match des Darts-Jahres 2019 findet gleich am Neujahrstag statt. Der Niederländer Michael van Gerwen und Michael Smith aus England kämpfen am Dienstag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) im Londoner Alexandra Palace um den Weltmeister-Titel. Van Gerwen besiegte noch am Sonntagabend den Schotten Gary Anderson mit 6:1.