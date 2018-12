Schiffner, Aschenwald, Fettner komplettieren Tournee-Team

ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder hat nach den zwei Kontinentalcup-Bewerben in Engelberg sein Aufgebot für die Vierschanzentournee der Skispringer komplettiert. Der Tiroler nominierte am Freitag, einen Tag vor der Qualifikation in Oberstdorf, das Trio Markus Schiffner, Philipp Aschenwald und Manuel Fettner. Stefan Kraft, Michael Hayböck und Daniel Huber waren als Fixstarter festgestanden.