Erstes NHL-Saisontor von Raffl bei Philadelphia-Sieg

Eishockey-Legionär Michael Raffl hat seine Torsperre in der laufenden NHL-Saison am Sonntag gebrochen. Der Kärntner erzielte beim 3:2-Erfolg seiner Philadelphia Flyers nach Penaltyschießen bei den New York Rangers seinen ersten Saisontreffer. Sein Team landete im vierten Spiel unter Neo-Trainer Scott Gordon den dritten Sieg.