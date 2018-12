12:9-Auswärtserfolg von New Orleans über Carolina

Die New Orleans Saints um Star-Quarterback Drew Brees haben in der National Football League (NFL) einen knappen Auswärtssieg gefeiert. Die Saints gewannen am Montag das Division-Matchup gegen die Carolina Panthers 12:9. Mit einer Bilanz von zwölf Siegen und nur zwei Niederlagen sind die Saints weiterhin das beste Team der gesamten Liga.