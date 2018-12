Liverpool - Bayern als Achtelfinal-Hit der Champions League

Bayern München bekommt es in der Schlager-Paarung der Achtelfinalspiele der Fußball-Champions-League mit Vorjahresfinalist Liverpool zu tun. Der Club von ÖFB-Star David Alaba wird das Hinspiel Mitte Februar zuerst auswärts an der Anfield Road bestreiten, ehe es im März in München um die Entscheidung geht. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.