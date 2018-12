Bestzeit von Siebenhofer im ersten Gröden-Training

Beim ersten Abfahrtstraining der Ski-Damen auf der Saslong in Gröden hat am Montag Ramona Siebenhofer die Bestzeit erzielt. Die Steirerin war 0,02 Sek. schneller als die Slowenin Ilka Stuhec. Zweitbeste Österreicherin war Nina Ortlieb als Fünfte. Die Damen bestreiten am Dienstag (12.30 Uhr/live ORF eins) die dritte Saisonabfahrt in Gröden, nachdem die Bewerbe in Val d'Isere abgesagt worden waren.