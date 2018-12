Souveräne RTL-Führung von Hirscher in Alta Badia

Marcel Hirscher liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren am Samstag in Alta Badia souverän in Führung. Der Salzburger hat einen Vorsprung von 0,94 Sekunden auf den Schweden Matts Olsson, 1,00 auf das Schweizer Top-Talent Marco Odermatt und 1,03 auf den Tiroler Manuel Feller. Der Norweger Henrik Kristoffersen folgt als Fünfter (1,33).