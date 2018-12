ÖEHV-Team kassierte in Luzern 1:6-Niederlage gegen Slowakei

Das österreichische Eishockey-Nationalteam ist am Freitag beim Turnier um den Luzern-Cup gegen die Slowakei in ein Debakel geschlittert. Nach dem 1:3 gegen die Schweiz kassierte die Mannschaft von Roger Bader eine 1:6 (0:1,1:3,0:2)-Niederlage gegen den ebenfalls nicht in bester Besetzung angetretenen Gastgeber der kommenden WM.