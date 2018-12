Saison-Aus für Slalom-Ass Gallhuber nach Kreuzbandriss

Facebook

"Sicher ist die Diagnose ein großer Schock für mich. Ich hatte bisher noch keine schwerere Verletzung. Aber ich stelle mich der Herausforderung, die ich mit Sicherheit gut meistern werde," wurde die 21-Jährige aus Göstling in einer ÖSV-Aussendung zitiert. Gallhuber wird Samstagvormittag in der Klinik in Hochrum von ÖSV-Arzt Christian Fink operiert. Sie verpasst damit nicht nur ihr Heimrennen am 29. Dezember auf dem Semmering sondern auch die WM im kommenden Februar in Aare.

Gallhuber hatte in dieser Saison sowohl in Levi (7.) und Killington (8.) als auch zuletzt im Parallelbewerb von St. Moritz (9.) Top-Ten-Plätze geholt. Bei den Korea-Spielen im vergangenen Februar hatte sie Bronze im Slalom sowie Silber mit dem Team gewonnen.