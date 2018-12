OSV-Trio Gigler, Reitshammer und Kreundl im WM-Semifinale

Am dritten Wettkampftag der Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Hangzhou hat es mit einem OSV-Aufstieg in die Finalsession erstmals geklappt, und das gleich dreifach. Heiko Gigler, Bernhard Reitshammer und Lena Kreundl qualifizierten sich durchwegs über 100 m Lagen, Gigler sogar mit österreichischem Rekord. Die OSV-Mixed-Lagenstaffel wurde 13., Lena Grabowski über 200 m Rücken 17.

Gigler drückte die ein Jahr alte nationale Bestzeit von Reitshammer um 4/100 auf 52,52 Sekunden und kam damit bei seinem WM-Debüt unerwartet klar als Vorlauf-Zehnter weiter. Seine persönliche Bestleistung drückte der Kärntner um gleich 67/100: "Der Einzug ins WM-Semifinale ist gewaltig. Österreichischer Rekord ist unglaublich, das hätte ich nicht erwartet. Umso glücklicher bin ich. Mein WM-Ziel ist mit Semifinale und Ö-Rekord dazu auf jeden Fall erreicht."

Der mit 24 Jahren um zwei Jahre ältere Reitshammer schlug in 52,78 Sek. als Elfter an. "Es war kein perfektes Rennen, aber Semifinale ist schon sehr gut", sagte der Tiroler und kündigte einen Rückangriff auf die OSV-Bestmarke an." Die Qualifikation für das Finale der Top acht hielt der in Linz trainierende Reitshammer für möglich. "Dafür muss alles perfekt zusammenpassen.". Sein Semifinale war für 12.17 Uhr MEZ angesetzt, das von Gigler für 12.14 Uhr (live ORF Sport +).

Kreundl blieb wie elf andere unter einer Minute und kam in 59,94 Sek. als Zwölfte weiter. "Ich habe wirklich ein super Rennen ohne Fehler erwischt", erklärte die Oberösterreicherin. Auch die 21-Jährige hielt die Finalqualifikation für sehr schwierig, strebte im Semifinale (13.06 Uhr) zumindest eine Verbesserung ihres OSV-Rekords von 59,67 an.

Ihre erst 16-jährige Teamkollegin Lena Grabowski wurde in ihrem einzigen WM-Einzelrennen in China über 200 m Rücken in 2:09,40 Min. 17., ihre Bestzeit verfehlte sie um 27/100. Gigler wiederum versuchte, sich über 50 m Kraul auch diesen schon neun Jahre alten OSV-Rekord zu holen, wurde aber disqualifiziert. Letztlich kam noch Caroline Pilhatsch über 50 m Delfin in 27,04 Sek. auf Rang 29, ihre Hauptstrecke 50 m Rücken steht am Samstag auf dem Programm.

Und dafür hat sie als Startschwimmerin der Mixed-Staffel eine starke "Generalprobe" abgegeben, in 26,66 Sek. blieb sie 6/100 unter ihrer OSV-Bestmarke. Rekorde in Mixed-Rennen kommen aber nicht in die Bestenlisten. Danach gab Christopher Rothbauer sein Comeback nach der Angina-Erkrankung, wird auch am Samstag im Brustsprint antreten. Es folgten Sascha Subarsky und Cornelia Pammer. 1:41,91 Min. bedeuteten OSV-Nationalteam-Rekord, das Finale wurde um 2,89 Sek. verpasst.