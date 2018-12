Gigler und Reitshammer im WM-Semifinale out

Die Österreicher Bernhard Reitshammer und Heiko Gigler haben am Donnerstag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Hangzhou das Finale über 100 m Lagen verpasst. Der 24-jährige Tiroler Reitshammer wurde in den Semifinalläufen mit österreichischem Rekord Gesamt-Zehnter, wobei er in 52,51 Sekunden den ihm im Vorlauf von Gigler entrissenen österreichischen Rekord um 1/100 verbesserte.