Drei Owetschkin-Tore bei 6:2 von Washington gegen Detroit

Alex Owetschkin hat die Washington Capitals in der NHL zum Sieg über Thomas Vaneks Detroit Red Wings geführt. Der Russe erzielte beim 6:2 des regierenden Champions am Dienstag drei Tore. Owewtschkin lag in der Torschützenliste der Eishockey-Eliteliga bereits zuvor voran, aktuell hält er bei 25 Saisontreffern. Der Schwede Nicklas Bäckström schrieb für die Capitals vier Assists an.