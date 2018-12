Kreundl um drei Zehntel an Schwimm-WM-Semifinale vorbei

Ein Damen-Trio hat am Mittwoch für die bisher besten österreichischen Platzierungen bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften der Schwimmer in Hangzhou gesorgt. Claudia Hufnagl über 200 m Delfin und Marlene Kahler über 800 m Kraul wurden jeweils 14., Lena Kreundl kam als 19. über 100 m Kraul vom OSV-Team an den ersten beiden Wettkampftagen dem Aufstieg am nächsten. 28/100 fehlten auf das Semifinale.