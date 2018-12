Austria verlor in Mattersburg, Hartberg gegen Innsbruck 2:2

Die Austria hat nach zwei Siegen in Folge in der Fußball-Bundesliga eine ernüchternde Niederlage kassiert. Bei Mattersburg mussten die Wiener trotz 1:0-Pausenführung noch eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Der TSV Hartberg und der FC Wacker Innsbruck trennten sich am Sonntagnachmittag nach einem spannenden Aufsteiger-Duell mit 2:2.