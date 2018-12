Shiffrin mit Quali-Bestzeit im Sankt-Moritz-Parallelslalom

Topfavoritin Mikaela Shiffrin hat am Sonntagvormittag die Bestzeit in der Qualifikation für den alpinen Parallelslalom in St. Moritz erzielt. Die 23-jährige US-Amerikanerin war mit 28,14 Sekunden klar die Schnellste vor der Schwedin Frida Hansdotter (+0,48 Sek.). Beste Österreicherin war Stephanie Brunner (0,55) als Dritter unmittelbar vor Katharina Truppe (0,61).