Herzog gewann Eisschnelllauf-Weltcup in Polen über 500 m

Vanessa Herzog präsentiert sich im Eisschnelllauf-Weltcup weiterhin in Hochform. Am Freitag holte die Wahl-Kärntnerin beim Weltcup in Tomaszow Mazoviecki in Polen ihren zweiten Saisonerfolg, den ersten über die 500-Meter-Distanz. Damit stand die 23-Jährige bei allen sieben Weltcupsaisonstarts auf dem Stockerl.