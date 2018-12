Missbrauch in Skisportschule: Ermittlungen abgeschlossen

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ihre Ermittlungen zu den Missbrauchsvorwürfen in der Skihauptschule Neustift abgeschlossen. Der Vorhabensbericht wurde an das Justizministerium übermittelt, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Dienstagsausgabe. Nun müsse entschieden werden, ob Anklage erhoben wird oder nicht.