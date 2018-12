Margreitter traf bei Nürnbergs 1:1 gegen Leverkusen

Georg Margreitter hat am Montag sein erstes Tor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Vorarlberger war im Bundesliga-Heimspiel seines 1. FC Nürnberg gegen Bayer Leverkusen bei strömendem Regen in der 56. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1-Endstand erfolgreich und glich damit den Rückstand durch Kai Havertz (29.) aus.