Atletico-Star Diego Costa wird am Mittelfuß operiert

Atletico-Madrid-Star Diego Costa wird diese Woche in Brasilien an seinem lädierten Mittelfußknochen operiert. Das gab der Verein des spanischen Teamspielers am Montag bekannt. Der Torjäger spielte seit einigen Wochen mit Schmerzen in seinem vor zwölf Jahren operierten Fuß.