Barcelona nach 2:0-Heimsieg über Villarreal Tabellenführer

Der FC Barcelona hat am Sonntagabend mit einem 2:0-Heimsieg über Villarreal die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft erobert. Der Titelverteidiger liegt nun mit 28 Punkten einen Zähler vor dem FC Sevilla (27), der sich beim Gastspiel gegen den Vierten Deportivo Alaves (24) mit einem 1:1 begnügen musste. Auch der Tabellendritte Atletico Madrid (25) spielte nur 1:1 in Girona.