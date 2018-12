2:0-Heimsieg von Barcelona über Villarreal

Der FC Barcelona hat am Sonntagabend einen 2:0-Heimsieg über Villarreal 2:0 gefeiert und zumindest vorübergehend Platz eins in der spanischen Fußball-Meisterschaft erobert. Die Tore für die Katalanen erzielten vor 73.003 Zuschauern im Camp Nou Routinier Gerard Pique (36.) und Carles Alena (87.). Der bisherige Tabellenführer Sevilla spielte noch am Abend (ab 20.45 Uhr) beim Vierten CD Alaves.