Stefan Kraft in Russland Halbzeit-Vierter

Stefan Kraft rangiert nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens am Sonntag in Nischnij Tagil (Russland) an der vierten Stelle. Nach einem 131-m-Flug hat der Weltmeister 6,6 Punkte Rückstand auf den führenden Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi aus Japan (132,5 m). Daniel Huber und Manuel Fettner liegen nur auf dem 25. bzw. 27. Zwischenrang.