Liverpool nach Last-Minute-Derby-Sieg weiter an City dran

Liverpool liegt auch nach der 14. Runde der englischen Fußball-Premier-League nur zwei Zähler hinter dem ebenfalls noch ungeschlagenen Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City. Die "Reds" feierten am Sonntagabend im Merseyside Derby gegen den Stadtrivalen Everton einen 1:0-Sieg in letzter Sekunde, denn Divock Origi erzielte den Siegtreffer erst in der 96. Minute.