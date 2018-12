Iraschko-Stolz in Lillehammer Großschanzen-Dritte

Daniela Iraschko-Stolz ist am Sonntag im Großschanzen-Bewerb in Lillehammer an die dritte Stelle (131/127 m) gesprungen. 12,3 Punkte fehlten der Wahl-Tirolerin auf die deutsche Siegerin Katharina Althaus (128,5/139,5). Das Gesicht brauche man nicht zum Springen, sagte die noch von einem Trainingssturz am Montag gezeichnete 35-Jährige nach ihrem ersten Podestplatz der Heim-WM-Saison.