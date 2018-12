Kartenverkauf für Libertadores-Finale in Madrid gestartet

Trotz der Ablehnung des Spielortes Madrid durch die Finalisten der südamerikanischen Copa Libertadores hat am Sonntag der Ticketverkauf begonnen. Das Rückspiel zwischen den rivalisierenden argentinischen Fußball-Clubs River Plate und Boca Juniors war am 24. November nach Angriffen von Hooligans auf den Boca-Bus verschoben und für 9. Dezember an einen neutralen Ort verlegt worden.