Juventus weiter souverän - 3:0 bei Fiorentina

Juventus Turin präsentiert sich in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiterhin in starker Verfassung. Der Titelverteidiger feierte am Samstag gegen Fiorentina dank Treffer von Rodrigo Bentancur (31.), Giorgio Chiellini (69.) und Cristiano Ronaldo (79./Hand-Elfmeter) einen 3:0-Auswärtssieg gegen Fiorentina.