Kraft bei Skispringen in Nischnij Tagil Fünfter

Doppelweltmeister Stefan Kraft hat am Samstag in Nischnij Tagil als Fünfter sein bisher bestes Saisonergebnis geschafft. Das restliche ÖSV-Team enttäuschte in Russland hingegen schwer, mit Daniel Huber auf Rang 24 machte nur ein weiterer Österreicher Weltcuppunkte. Den Sieg holte der Norweger Johann Andre Forfang 0,2 Punkte vor Piotr Zyla (Polen) und 2,4 vor Weltcupleader Ryoyu Kobayashi (Japan).