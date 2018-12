Ouschan weltweite Botschafterin für Olympia-Kampagne 2024

Eine große Ehre ist der vielfachen Welt- und Rekord-Europameisterin im Pool-Billard, Jasmin Ouschan, zuteilgeworden. Die Kärntnerin ist offizielle Botschafterin der Olympia-Kampagne ihres Sports zur Aufnahme in das Olympische Programm 2024 in Paris. Die 32-Jährige startete die Kampagne gemeinsam mit Dreiband-Vize-Weltmeister Jeremy Bury und Ex-Snooker-Weltmeister Shaun Murphy am Freitag in Paris.